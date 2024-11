Stuttgart-Degerloch: Zusammenstoß mit Radfahrerin – Zeugen gesucht

1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber/IMAGO

Ein Auto stößt mit einer 13-jährigen Radfahrerin zusammen. Das Mädchen bleibt glücklicherweise unverletzt – dennoch rätselt die Polizei über die Identität des Autofahrers.











Eine 13 Jahre alte Radfahrerin und ein bislang unbekannter Autofahrer sind nach Polizeiangaben am Montag an der Kreuzung Rubenstraße Ecke Löwenstraße in Stuttgart-Degerloch zusammengestoßen. Die 13-jährige Radfahrerin war gegen demnach 15.30 Uhr in der Rubenstraße unterwegs, als sie mutmaßlich den von rechtskommenden Autofahrer übersah und mit ihm kollidierte. Das Mädchen sei unverletzt geblieben.