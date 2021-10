1 Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild). Foto: dpa/Roland Weihrauch

In Degerloch belästigt ein Unbekannter eine 25-Jährige – und entblößt sich vor ihr. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.















Stuttgart - Ein unbekannter Mann hat sich am Montag vor einer 25-jährigen Frau in der Hoffeldstraße in Stuttgart-Degerloch entblößt. Der Unbekannte war der 25 Jahre alten Frau nach Angaben der Polizei gegen 17.30 Uhr einige Meter bis zur Bushaltestelle Leinfeldener Straße gefolgt, wo er dann zunächst unbemerkt zu masturbieren begann.

Als die Frau dies bemerkte, sprach sie den Mann an, woraufhin dieser in Richtung Hoffeld wegrannte. Er wird als etwa 28 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß, sehr schlank und mit dunklerer Hautfarbe und schwarzen Haaren beschrieben. Weiterhin trug der Mann eine dunkle Daunenjacke, eine dunkle Jeans und wirkte ungepflegt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07 11/89 90 57 78 zu melden.