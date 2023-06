1 Eine Rolex wurde geraubt (Symbolbild). Foto: IMAGO/Manfred Segerer

In Stuttgart-Degerloch wird ein 81-Jähriger von einer Frau beraubt. Die Polizei sucht jetzt dringend Zeugen – und bittet um Mithilfe.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Eine bislang unbekannte Frau hat am Montag in der Epplestraße in Stuttgart-Degerloch einem 81 Jahre alten Mann eine Armbanduhr der Marke Rolex geraubt. Der Senior wollte nach Angaben der Polizei gegen 12 Uhr seinen Pkw beladen, als die Unbekannte unvermittelt an ihn herantrat und ihn umarmen wollte. Der 81-Jährige versuchte, die Frau wegzudrücken um eine Umarmung zu verhindern.