Die Feuerwehr eilte zum Brandort. (Symbolbild)

Der Fahrer eines Müllfahrzeugs bemerkt am Freitagmorgen in Degerloch, dass Rauch aus dem hinteren Teil des Wagens quillt. Die Feuerwehr rückt an.















Wegen Rauchentwicklung in einem Müllfahrzeug ist die Feuerwehr am Freitagmorgen zu einem Einsatz in die Epplestraße in Stuttgart-Degerloch ausgerückt. Die Einsatzkräfte konnten den Hausmüll schnell löschen.

Wie die Polizei meldet, hatte der Fahrer des Müllwagens gegen 7.40 Uhr beobachtet, wie Rauch aus dem hinteren Teil des Fahrzeugs aufstieg. Daraufhin entleerte die Besatzung den Müll geistesgegenwärtig auf die Straße. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Ladung – circa vier Kubikmeter Hausmüll, in dem sich mehrere Glutnester befanden. Ein Entsorgungsunternehmen beseitigte im Anschluss den Müll.

Während der Lösch- und Reinigungsarbeiten sperrten die Beamten die umliegenden Straßen ab. Weder am Fahrzeug noch an der Straße entstand Sachschaden. Warum der Müll in Brand geriet, ist unbekannt. Hinweise auf fahrlässige oder mutwillige Brandstiftung liegen der Polizei nicht vor.