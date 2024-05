1 Polizisten nahmen die drei Tatverdächtigen am Montag fest. (Symbolbild) Foto: dpa/Soeren Stache

Polizisten nehmen am Montagvormittag drei Männer fest, die im Verdacht stehen, in einem Supermarkt in Stuttgart-Degerloch Waren gestohlen zu haben.











Polizeibeamte haben am Montagvormittag drei 28, 43 und 44 Jahre alte Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, in einem Supermarkt an der Epplestraße in Stuttgart-Degerloch Waren gestohlen und sich anschließend teilweise gegen das Festhalten gewehrt zu haben.