Stuttgart-Degerloch: Platte Reifen, offenes Fenster – mysteriöses Auto wirft Fragen auf

1 Ordentlich geparkt, aber nicht fahrbereit: Seit Wochen parkt das Auto auf dem Haigst. Foto: Caroline Holowiecki

Seit vielen Wochen steht auf dem Haigst in Degerloch ein BMW mit komplett offenem Fenster. Ordnungsgemäß angemeldet ist der Pkw, fahrbereit aber nicht. Und jetzt?











Link kopiert



Zunächst wirkt alles unauffällig. Der silberfarbene 3er-BMW mit Ulmer Kennzeichen steht ordnungsgemäß geparkt am Rand der Straße. Der Wagen ist schon etwas älter, weist an der matt schwarz lackierten Front einen Unfallschaden auf und innen auf den hellen Polstern Flecken. Zwei Reifen sind platt. So weit, so normal. Wirklich aufsehenerregend ist an dem Auto nur, dass die Scheibe der an sich verschlossenen Fahrertür sperrangelweit heruntergelassen ist und dass ein rot-weißes Absperrband der Polizei am Außenspiegel flattert.