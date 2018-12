Stuttgart-Degerloch Mercedes-Fahrerin fährt in Tiefgarage gegen eine Wand

Von red 17. Dezember 2018 - 21:12 Uhr

Eine 85-jährige Frau ist mit ihrem Mercedes in Stuttgart-Degerloch in einer Tiefgarage gegen eine Wand gefahren. Vermutlich ist sie von der Bremse gerutscht. Die Frau wird schwer verletzt.





4 Bilder ansehen

Stuttgart - Eine 85 Jahre alte Autofahrerin ist am Montagabend bei der Einfahrt in eine Tiefgarage an der Hoffeldstraße in Stuttgart-Degerloch gegen eine Wand gefahren und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 85-Jährige gegen 16.50 Uhr mit ihrem Mercedes-Benz in die Tiefgarage ein, als sie aus bislang ungeklärten Gründen gegen eine dortige Wand fuhr. Ersten Informationen zufolge, soll die Dame von der Bremse abgerutscht sein.

Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Rettungskräfte sowie ein Notarzt versorgten die Verletzte und brachten sie in ein Krankenhaus.