Stuttgart-Degerloch Autofahrer schleudert über Grünstreifen und reißt Baum um

Von red/dpa/lsw 17. Mai 2018 - 07:37 Uhr

Ein Autofahrer hat nach einem Verkehrsunfall im Stuttgarter Stadtteil Degerloch auf der Bundesstraße 27 eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Eine Person wurde verletzt.





Stuttgart - Bei einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen in Stuttgart-Degerloch am Mittwochabend wurde eine Person verletzt. Wie die Polizei berichtete, war ein Autofahrer stadteinwärts unterwegs, als er auf Höhe des Parkhauses an der Albstraße mit seinem Wagen zunächst einen anderes Auto rammte.

Daraufhin schleuderte der Wagen über einen Grünstreifen und riss einen Baum um. Das Auto schoss dann auf die Gegenfahrbahn und kam erst zum Stehen, als es dort in ein weiteres Auto krachte. Rettungskräfte brachten einen Verletzten in ein Krankenhaus, wie die Polizei weiter mitteilte. Nähere Angaben gab es zunächst nicht. Auch wie es zu dem Unfall kam, ist bislang unklar.