1 Das mutmaßliche Opfer erstattete bei der Polizei Anzeige. (Symbolbild) Foto: imago

Ein Unbekannter entblößt sich an der Haltestelle Weinsteige vor einer Frau und onaniert. Als sie ihn dabei erwischt, flüchtet er in den Wald.











Ein unbekannter Mann hat nach Angaben der Polizei am Donnerstag an der Stadtbahnhaltestelle Weinsteige in Stuttgart-Degerloch eine 35 Jahre alte Frau sexuell belästigt.