Stuttgart-Degerloch: Evakuierung um Bombenentschärfung abgeschlossen

Die Bombenentschärfung in Degerloch läuft. Die Evakuierung von Anwohnern ist abgeschlossen – besonders herausfordernd war ein Seniorenwohnheim nahe der Fundstelle.
Die Evakuierung im Bereich rund um die Fundstelle der Fliegerbombe im Hospitalwald ist um kurz nach 11 Uhr abgeschlossen worden. Einsatzkräfte hatten zuvor rund 1000 betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner aus dem Stadtteil Hoffeld (Degerloch) in Sicherheit gebracht und den eingerichteten Sperrbereich kontrolliert. Innerhalb eines Radius von 600 Metern hält sich nach Polizeiangaben niemand mehr auf, die Wege im Ramsbachtal bleiben weiterhin gesperrt.