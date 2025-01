Stuttgart-Degerloch: Beim Eislaufen gestürzt – Zeugen gesucht

1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Kirchner-Media/IMAGO/Bahho Kara

Eine Frau wird beim Eislaufen von einem Unbekannten gestoßen und zieht sich Verletzungen zu. Der Polizei liegt eine Personenbeschreibung des Tatverdächtigen vor.











Link kopiert



Ein unbekannter Mann soll am Samstag eine 42-jährige Frau auf einer Eislaufbahn am Keßlerweg in Stuttgart-Degerloch gestoßen haben. Die 42-Jährige lief nach Polizeiangaben gegen 15.45 Uhr mit Schlittschuhen auf der Eislaufbahn, als sie von dem unbekannten Mann gestoßen wurde und sich hierbei Verletzungen zuzog. Der Mann sei anschließend weitergelaufen.