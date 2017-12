Stuttgart-Degerloch 20 Meter hohe Tanne reißt Oberleitung ab

Von red 08. Dezember 2017 - 17:57 Uhr

Eine starke Windböe reißt in Degerloch am Freitagnachmittag eine 20 Meter hohe Tanne um. Der Baum fällt auf einen geparkten Honda und beschädigt zudem die Stromoberleitung.





Stuttgart - Vermutlich wegen einer Windböe ist am Freitagmittag in der Leinfelder Straße in Stuttgart-Degerloch ein Baum umgestürzt und auf eine Oberleitung sowie ein Fahrzeug gefallen.

Laut Polizei fiel die rund 20 Meter hohe Tanne gegen 13.40 Uhr quer über die Straße auf einen geparkten Honda. Hierbei riss der Baum eine Stromoberleitung mit, wodurch drei Stromverteiler auf Hausdächern abgerissen wurden. Herunterstürzende Dachziegel beschädigten zudem einen geparkten Smart.

Feuerwehr zerlegt die Tanne

Insgesamt dürfte ein Schaden von rund 20.000 Euro entstanden sein. Nachdem Mitarbeiter eines Energieunternehmens den Strom abgestellt hatten, zerlegte die Feuerwehr den Baum. Die Reparaturarbeiten an der Oberleitung dauern an.