Stuttgart: Das Wetter im Juni war nur gefühlt zu kalt

1 Regnerisches Wetter Ende Juni am Schlossplatz Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Der Juni war in Stuttgart sogar wärmer als im Schnitt. Regen gab es zudem mehr als genug, Sonne eher nicht. Bleibt es laut der Siebenschläferregel die nächsten Wochen so?











Es gibt Menschen, die brauchen Bruddeln als Lebenselixier. Und die haben gerade beim Thema Wetter Hochkonjunktur. Das soll ein Sommer sein? Das hört man immer wieder. Eine Antwort braucht man nicht, man sieht es den Leuten an. Die schauen so, als hätte ihnen gerade einer die Luft aus den Reifen gelassen. Kalt sei es, dauernd nass und grau. Selbst die Wiese im Freibad sei so matschig, dass man gar nicht mehr unterscheiden kann, ob man in Moos oder doch Nilgans-Kacke tritt. Einfach grauenhaft dieser Sommer. Kleiner Einwurf – dieser Sommer startete kalendarisch am 21. Juni, ist also erst ein paar Tage alt.