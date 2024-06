Alles Fußball? Alles Solitude Revival? Auch – aber gerade an diesem Wochenende zeigt sich Stuttgart als Bühne des Miteinanders. Afrika-Fest, Sonnenfest, Lovepop, die Kultband Die Nerven im Opernhaus – mehr Vielfalt geht kaum.

Gemeinsam das Leben feiern

Den längsten Tag des Jahres ganz ohne germanischen Sonnwend-Rückspiegel feiern – das Sonnenfest auf dem Südheimer Platz macht es an diesem Freitag möglich. Von 14 bis 19 Uhr geht es bei Mitmachaktionen, Essen und kühlen Erfrischungen vor allem um eines: das Miteinander im Viertel.

Drag Queen-Freuden

Höhepunkt der CSD-Kulturwochen in Stuttgart ist die Demonstration durch die Innenstadt am 27. Juli. Bewusst feiern kann man aber schon an diesem Samstag – beim „Lovepop Summerbreeze“ im White Noise (Eberhardstraße 35-37). Mit dabei: Drag-Ikone Vava Vilde. Nach 22 Uhr sorgen der Berliner Drag-DJ Bambi Mercury und Jane Doom aus Tübingen für elektronische Sommerklänge.

Kaya Yanar in der Liederhalle

Ein strenger Vater, eine ängstliche Mutter und ein hochintelligenter, aber komplizierter Bruder – so erinnert sich der Komiker Kaya Yanar an seine Familie. Was bedeutet das für das eigene Leben, eine eigene Familie? Yanar denkt in seinem neuen Programm „Der Fluch der Familie“ auf eigene Weise darüber nach. An diesem Samstag gastiert Yanar in der Liederhalle – Beginn ist um 20 Uhr.

Meisterklänge in der Freilichtbühne

Cornelius Meister, Generalmusikdirektor der Oper Stuttgart und Chefdirigent des Stuttgarter Staatsorchesters, liebt Herausforderungen. Zu diesen gehört auch ein Konzert auf der Freilichtbühne auf dem Killesberg – an diesem Samstag beim Sparda-Klassik-Open Air. Mit dabei sind auch das Orchester und die Jazz-Band des Eberhard-Ludwigs-Gymnasiums. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Die Nerven spielen im Opernhaus

Die Staatstheater Stuttgart machen weiter die Türen von Schauspielhaus und Opernhaus ganz weit auf. Während im Schauspielhaus an diesem Samstag eine Neuinszenierung der Operette „Hotel Savoy“ mit der österreichischen Musicbanda Franui Premiere hat (auch am Sonntag, 20 Uhr) zu erleben ist, wird das Opernhaus zur Bühne für die Kultband Die Nerven. Anlass ist die Gala „Littmann Sessions“. Nachwuchsbands sorgen zuvor für noch mehr Pop und Rock im Littmann-Bau. Beginn ist um 20 Uhr.

Afrika-Freude in Stuttgart-Giebel

Miteinander in Vielfalt: Bereits zum achten Mal findet an diesem Samstag (11 bis 21.30 Uhr) und Sonntag (11 bis 19.30 Uhr) das Afrika-Festival auf dem Ernst-Reuter-Platz in Stuttgart-Giebel statt. Einfach vorbeigehen, eintauchen und genießen.

Beatsteaks verlängern das Wochenende

Das Wochenende ist am Sonntagabend zu Ende? Nicht in Stuttgart! Am kommenden Montag, 24. Juni ist schon wieder Ausgehen angesagt. Kult ist ein schnell gesagtes Wort. Kult aber ist die Berliner Band The Beatsteaks tatsächlich – und schon von daher wird jeder Live-Auftritt zum Fest. In Stuttgart umso mehr, war doch Drummer Thomas Götz bis Anfang der 1990er Jahre in der Region Stuttgart unterwegs. Nicht nur er wird gefeiert werden – am Montag im LKA Longhorn in Stuttgart-Wangen.