1 Mit Hilfe eines Hubschraubers sucht die Polizei nach Einbrechern. Foto: dpa

Über Botnang kreist am Mittwochabend ein Polizeihubschrauber. Leser meldeten uns den Einsatz. Wir haben bei der Polizei nachgefragt.

Stuttgart - Die Polizei sucht am Mittwochabend in Stuttgart-Botnang mit Hilfe eines Hubschraubers nach Einbrechern. Diese sollen laut ersten Informationen der Polizei gegen 18.45 Uhr in eine Wohnung an der Bauernwaldstraße eingedrungen sein.

Die Straße im Stuttgarter Stadtteil grenzt an ein Waldgebiet, was die Suche erschwert. Zuvor meldeten sich Leser bei uns, die den Polizeieinsatz beobachteten. Wir halten Sie auf dem Laufenden.