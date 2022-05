1 Über Stuttgart kreist dieser Tage oftmals ein Polizeihubschrauber (Archivbild). Foto: imago/Arnulf Hettrich

An diesem Freitag kreist ein Polizeihubschrauber über Stuttgart. Wir klären auf, warum er auch in den vergangenen Tagen schon häufiger in der Landeshauptstadt zu sehen war.















Link kopiert

Nicht nur an diesem Freitag, sondern auch schon seit einigen Tagen fällt er vielen Stuttgarterinnen und Stuttgartern am Himmel über dem Kessel besonders auf: ein Polizeihubschrauber. In mehr oder weniger regelmäßigen Abständen bewegt er sich über der baden-württembergischen Landeshauptstadt.

Doch warum kreist der Hubschrauber gerade in diesen Tagen vermehrt über Stuttgart? Wird etwa womöglich jemand gezielt gesucht? „Nein, das ist hier nicht der Fall“, sagt ein Sprecher der Polizei. „Aufgrund des Katholikentages kommt der Hubschrauber derzeit zum Einsatz.“ Die Großveranstaltung findet vom 25. bis 29. Mai in Stuttgart statt. Unter anderem ist auch Bundeskanzler Olaf Scholz an diesem Freitag zu Besuch.

Mit dem Einsatz des Polizeihubschraubers in Stuttgart sei demnach bis zum Ende des Katholikentages regelmäßig zu rechnen, so der Polizeisprecher weiter. Zu der Veranstaltung reisen viele Katholikinnen und Katholiken aus dem ganzen Land an.