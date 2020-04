1 Nachdem der Mann auf die Polizisten losgegangen ist, klickten die Handschellen. (Symbolbild) Foto: dpa/Johannes Neudecker

Als ein Betrunkener von der Polizei darauf hingewiesen wird, gegen die Corona-Abstandsverordnung zu verstoßen, reagiert dieser mit Gewalt. Er greift die Polizisten an. Jetzt muss er mit mehreren Anzeigen rechnen.

Stuttgart - Bei einer Corona-Kontrolle in Stuttgart hat ein 33-Jähriger mehrere Polizisten angegriffen und gegen einen Streifenwagen getreten. Er hat sich den Beamten zunächst mehrmals auf etwa einen halben Meter genähert und sich an den Streifenwagen gelehnt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als der Betrunkene versuchte habe, einem Beamten ins Gesicht zu schlagen, sei er am Samstag mit Handschellen gefesselt worden. Die Polizisten wollten demnach zuvor eine vierköpfige Gruppe kontrollieren, die gegen die Corona-Verordnung verstoßen hatte.

Der 33-Jährige trat den Angaben zufolge nach seiner Festnahme noch gegen den Streifenwagen. Auf der Fahrt zum Revier habe er die Beamten zudem beleidigt und zwei von ihnen gegen das Schienbein und den Oberschenkel getreten. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu.

+ + Crimemap Stuttgart + + Crimemap – wo die Polizei wie oft ausrückt Hier geht’s zur Crimemap >> Einbruch, Diebstahl, Unfall, Gewalt: Unsere Crimemap zeigt, wo sich diese Vorfälle ballen – täglich aktualisiert und auf Grundlage der Berichte der Polizei Stuttgart.