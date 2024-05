1 Ein brennender Akku war am Donnerstag Auslöser für einen Einsatz der Feuerwehr in Stuttgart (Symbolfoto). Foto: David Inderlied/dpa/David Inderlied

Ein brennender Akku in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart hat am Donnerstag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr kann den Brand löschen.











Link kopiert



Ein brennender Akku hat am Donnerstag einen Feuerwehreinsatz in einem Mehrfamilienhaus in der Stuttgarter Richard-Schmid-Straße ausgelöst. Wie die Feuerwehr mitteilt, hatte ein Hausbewohner gegen 19.45 Uhr die Einsatzkräfte alarmiert.