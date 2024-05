1 Der Unbekannte spielte der Frau jahrelang vor, er habe Geldsorgen. (Symbolbild) Foto: dpa/Hannes P Albert

Ein Betrüger hat eine 87-Jährige aus Stuttgart über einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren um hunderttausende Euro betrogen. Laut Polizei flogen dessen Taten erst am Mittwoch durch einen Bankmitarbeiter auf.











