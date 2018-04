Stuttgart BMW in Flammen – Polizei sucht Zeugen

Von red 02. April 2018 - 12:03 Uhr

Zu einem Fahrzeugbrand musste die Feuerwehr in Stuttgart ausrücken (Symbolbild). Foto: dpa

Am Ostersonntag ist in Stuttgart-Weilimdorf ein BMW in Brand geraten. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Stuttgart - Vermutlich Brandstiftung ist die Ursache eines Fahrzeugbrandes, der am Ostersonntag in der Motorstraße in Stuttgart-Weilimdorf ausgebrochen ist. Nach Angaben der Polizei meldete ein Anwohner gegen 23.50 Uhr einen am Fahrbahnrand brennenden Pkw.

Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. An dem zehn Jahre alten BMW entstand jedoch ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0711/8990-5778 zu melden.