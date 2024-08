1 Ein 31-Jähriger ist nach einem schweren Sturz erst im Gebüsch und dann im Krankenhaus gelandet. (Symbolbild) Foto: imago/Maximilian Koch

Die genauen Umstände eines Unfalls in Bad Cannstatt sind noch nicht geklärt. Ein 31-Jähriger wurde dabei schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.











Stundenlang lag ein Mann in Stuttgart schwerverletzt in einem Gebüsch und konnte sich nicht aus seiner misslichen Lage befreien. Wie die Polizei berichtet, war der 31-Jährige in der Haldenstraße in Bad Cannstatt eine Böschung hinuntergestürzt. Hilflos und blutend blieb er in einem Gebüsch liegen – und das fast einen kompletten Tag.