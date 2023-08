1 Der Wunsch nach Bäumen auf dem Marktplatz bleibt, mehr als ein paar Kübelpflanzen sind aber nicht möglich. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Am 12. Oktober will der Gemeinderat der Landeshauptstadt erstmals ausführlich über die Wünsche und Forderungen aus dem Bürgerhaushalt und deren Umsetzung sprechen. Nach der Bündelung gleichartiger Ideen wurden 1693 Vorschläge notiert, relevant für den Rat sind aber wohl vor allem jene 100, die die meisten Stimmen erhielten. Dazu zählen auch jene Vorschläge, die in den Stadtbezirken jeweils vorn lagen. Bei 23 der 100 Forderungen senkt die Verwaltung in ihrer Vorlage an den Rat allerdings bereits den Daumen, eine Umsetzung wird nicht empfohlen, oft auch aus rechtlichen Gründen.