In Stuttgart-Wangen ist ein Lkw in Schlangenlinien unterwegs, wie Zeugen melden. Die Polizei stoppt schließlich einen mutmaßlich betrunkenen 43-Jährigen.















Die Polizei hat am Dienstag einen Lastwagenfahrer erwischt, der mutmaßlich betrunken mit seinem Fahrzeug in Stuttgart-Wangen unterwegs gewesen sein soll. Der 43-Jährige war laut Polizei auf der Bundesstraße 10 unterwegs und soll dabei möglicherweise andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben.

Zeugen meldeten gegen 11.10 Uhr einen Lastwagen der Marke Mercedes, der in Schlangenlinien vom Rosensteintunnel in Richtung Esslingen gefahren und dabei mehrfach gegen den Bordstein geraten sein soll. Alarmierte Polizeibeamte stoppten den Lastwagen an der Ausfahrt der Otto-Hirsch-Brücken. Dabei stellten sie fest, dass der 43-Jährige mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stand. Er musste eine Blutprobe abgeben und wurde nach Erhebung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 800 Euro wieder auf freien Fuß gesetzt.

Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Tatverdächtigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/89903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.