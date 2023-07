1 Telefontrickbetrüger nutzen die Pandemie, um ältere Menschen um ihr Geld zu bringen. Foto: dpa/Sebastian Kahnert (Symbolbild)

Telefontrickbetrüger haben ihre perfide Masche geändert. Unter anderem lügen sie älteren Menschen vor, ein Angehöriger brauche Geld, weil er an Covid-19 erkrankt sei.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Zum zweiten Mal in diesem Jahr macht sich die Kripo große Sorgen um die Senioren in der Stadt. „Wir erleben gerade die zweite massive Welle von Telefonbetrügern“, sagt die Polizeisprecherin Monika Ackermann. Mehr als 160 waren es schon kurz nach der Mittagszeit am Mittwoch. Abends kommen laut Ackermann erfahrungsgemäß noch weitere hinzu. Anders als bei einer Anrufwelle vor zwei Wochen, bei der in Stuttgart vier Fälle aktenkundig wurden, setzen die Täter wieder auf die klassischen Maschen: auf den Enkeltrick und den falschen Polizeibeamten. Vor zehn Tagen hatten Anrufer versucht, mit Schockgeschichten von Covid-19-Erkrankungen und damit verbundenen Behandlungskosten älteren Menschen Geld aus der Tasche zu ziehen. Das habe zwar nur kurz eine Rolle gespielt, sagt die Polizeisprecherin, aber die Fälle dieser Art zogen sich durch die ganze Republik.