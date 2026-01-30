115-Millionen-Projekt: Stuttgart beschließt Neubau des Filmhauses – Personalstellen werden halbiert

In den Neubau des Hauses für Film und Medien fließen 115 Millionen Euro. Wie es bespielt werden soll, ist offen. Ein Betriebskonzept fehlt. Nun soll am Betrieb gespart werden.
Der Gemeinderat der Landeshauptstadt hat am Donnerstag den Neubau des Hauses für Film und Medien abgesegnet – mit einer deutlichen Mehrheit von 41 zu 14 Stimmen. Fünf Räte waren nicht anwesend, auch OB Frank Nopper (CDU) nahm an der Abstimmung nicht teil, obwohl die Sitzung um eine Stunde auf 15.30 Uhr vorverlegt worden war, damit er seine Stimme einbringen konnte. Nopper verabschiedete sich um 16 Uhr zu einem Termin.