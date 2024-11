Stuttgart baut eine neue Neckarbrücke: Darum sorgt sich die CDU um den Kfz-Verkehr in Bad Cannstatt

Darum sorgt sich die CDU um den Kfz-Verkehr in Bad Cannstatt

1 Die Rosensteinbrücke ist seit dem Sommer Geschichte. Wie der bereits beschlossene Neubau aussehen soll, steht noch nicht fest. Foto: Uli Nagel

In ihrem Antrag fordern die Christdemokraten die Stadtverwaltung auf, den Stadtbezirk wieder besser zu verbinden. Die neue Rosensteinbrücke müsse deshalb in beiden Richtungen für Autos und Lastwagen befahrbar sein.











Die Stadt- und Verkehrsplaner geben Gas und haben die Stuttgarter Kommunalpolitik in den vergangenen Wochen mehrfach aufgefordert, sich bei der Entscheidungsfindung, wie denn die künftige Rosensteinbrücke einmal aussehen und welche Funktion sie haben soll, nicht ewig Zeit zu lassen. Immerhin ist es mehr als zweieinhalb Jahre her, dass die alte, marode Brücke gesperrt werden musste. Seitdem steht auch fest, dass eine neue Neckarquerung an gleicher Stelle errichtet werden soll.