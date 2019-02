Baukran kippt in Botnang über Haus

5 Gegen 11.40 Uhr kippte der Baukran über das Gebäude. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

In Stuttgart-Botnang geriet am Mittwochvormittag ein Baukran in Schräglage und kippte über ein Gebäude. Verletzt wurde bei dem Unfall laut Polizei niemand.

Stuttgart - Wie die Polizei berichtet, kam es am Mittwochvormittag gegen 11.40 Uhr zu einem Unfall mit einem Baukran. Laut Polizei wollte der Kranführer Lasten über ein Haus in Stuttgart-Botnang heben, als der Baukran in Schräglage geriet und über das Haus kippte.

Verletzt wurde bei dem Unfall laut Polizei niemand. Sachschaden entstand auch keiner – bei dem Gebäude handelt es sich um ein Abbruchhaus. Die zuständige Kranfirma kümmert sich um die Aufräumarbeiten.