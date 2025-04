Schießerei in Möhringen: Polizei verfolgt neue Hinweise

Ärger über Poller in Stuttgart Durchfahrt versperrt – Retter zu Fuß auf Irrwegen?

Der Ärger über neu aufgestellte Poller mit Vorhängeschlössern in Heumaden hält an. Jetzt ist laut Anwohnern ein Rettungseinsatz verzögert worden. Offenbar passiert das auch an anderen Stellen in Stuttgart. Eine Klage läuft.