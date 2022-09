1 Antje Weber im Einsatz. Foto: elk-wue.de

In der Ferienzeit ist am Hauptbahnhof wieder besonders viel los. Aber nicht nur Reisende kommen und gehen – eher unbemerkt im Trubel des Bahnhofs. Immer mehr Menschen benötigen Hilfen der unterschiedlichsten Form. In diesen Fällen springen die haupt- und ehrenamtlichen Helfer der Bahnhofsmission ein. „Die Arbeit ist abwechslungsreich“, erklärt Antje Weber, die Leiterin der Stuttgarter Mission. Manchmal sei sie auch „unvorhersehbar“.

Ein „Seismograf“ der Gegenwart

Ihre Bahnhofsmissionen nennt sie daher einen „Seismografen“ der Gegenwart. Gesellschaftliche Zustände seien an den Bahnhöfen besonders stark spürbar. Etwa nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine. Seitdem kommen ukrainische Familien meist zuallererst an den Bahnhöfen an. Auch in den Jahren 2015 und 2016 strandeten die Menschen nach Flucht und Vertreibung in aller Regel zuerst an den Bahnhöfen. Und ganz oft sind es die Helfer der Bahnhofsmission, die Menschen in Not zuerst zur Seite stehen. Auch jetzt wieder. In Zeiten der Energiekrise rechnet Antje Weber mit mehr Zulauf. Die tatsächliche und die soziale Kälte dürften ihrer Ansicht nach viele Menschen in die Bahnhöfe treiben.

Seit Corona sind mehr Helfer nötig

Für diese Fälle ist vorgesorgt: Es gibt Tee und gegen einen kleinen Geldbetrag Kaffee, Snacks oder Süßes. Auch Spielsachen für Kinder sind vorrätig. Nicht fehlen dürfen freilich Decken, Schlafsäcke, Isomatten oder Rollstühle. Was allerdings noch fehlt, sind Unterstützer. Die Bahnhofsmission sucht ehrenamtlich Mitarbeiter. Besonders seit Beginn der Coronapandemie sei ein größerer Pool von Helfern nötig, teilt der Träger, die Evangelische Landeskirche in Württemberg mit. Neun hauptamtliche Personen und rund 50 Ehrenamtliche arbeiten derzeit bei der Bahnhofsmission am Stuttgarter Hauptbahnhof.

Die Menschen brauchen Unterstützung

Einer dieser „Engel“ ist Otto Haas. „Wir gehen auch durch den Bahnhof und schauen, ob jemand Hilfe braucht“, sagt er. Haas engagiert sich seit drei Jahren als Rentner bei der Bahnhofsmission und bereut keinen einzigen Tag davon. Denn das, was er gibt, bekommt er tausendfach zurück. Nämlich als herzliches Dankeschön. „Ich bin froh, dass es so eine Einrichtung gibt“, sagt er. Die Menschen, denen die Bahnhofsmission helfe, bräuchten diese Unterstützung. Am Anfang hat er mehrfach hospitiert und andere Mitarbeiter begleitet, später hat er eine Einweisung in die Abläufe bekommen. Das könne, so Haas, ein einfacher Rat beim Umsteigen sein, aber auch die Hilfe für Menschen, die Orientierungsprobleme hätten. Eines hat Otto Haas jedoch immer: ein offenes Ohr für alle, die Hilfe brauchen.

Wer im Team mitarbeiten möchte, kann sich in der Bahnhofsmission bei Gleis 16 am Ausgang zum Schlossgarten oder per Telefon unter: 07 11 / 29 29 95 informieren.