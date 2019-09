1 In Zuffenhausen wurde ein Mercedes Viano gestohlen. (Symbolbild) Foto: Shutterstock/LIAL

In den vergangenen Tagen haben Unbekannte in Cannstatt und Zuffenhausen Fahrzeuge gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart-Bad Cannstatt/-Zuffenhausen - In den vergangenen Tagen haben bislang unbekannte Täter in Bad Cannstatt und Zuffenhausen jeweils ein Fahrzeug gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten melden, stahlen die Unbekannten in der Reichenhaller Straße am Freitag zwischen 17 und 18 Uhr einen weinroten Multiroller der Marke Piaggio, der mit eingerastetem Lenkradschloss in der Nähe zur Kreuznacher Straße abgestellt war. Der Wert des Rollers beträgt etwa 2500 Euro.

Im Viano befanden sich auch Elektrogeräte

Im Herzkirschenweg in Zuffenhausen stahlen unbekannte Täter zwischen Donnerstag, 23.55 Uhr, und Freitag, 7.30 Uhr, einen schwarzen Mercedes Viano, der am Straßenrand abgestellt war. Im Fahrzeug befanden sich Elektrogeräte, Bargeld und Schlüssel. Die Täter entkamen jeweils unerkannt.

Zeugen werden gebeten, sich im Fall des Rollerdiebstahls unter der Telefonnummer 0711/8990-3600 und im Fall des Viano-Diebstahls unter der Rufnummer 0711/8990-3700 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

