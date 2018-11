Stuttgart-Bad Cannstatt Verkehrsrowdy gefährdet andere Autofahrer

Von red 14. November 2018 - 10:21 Uhr

Die Polizei hat in Bad Cannstatt einen rücksichtslosen Raser gestoppt (Symbolbild). Foto: dpa

Der Fahrer einer Mercedes-E-Klasse hatte es am Dienstagabend offenbar eilig – so eilig, dass er beinahe einen Frontalzusammenstoß verursacht hätte.

Stuttgart - Ein 39 Jahre alter Mann soll am Dienstagabend in Bad Cannstatt mit seinem Mercedes an einer Baustelle vorbeigerast sein und dabei andere Autofahrer gefährdet haben. Als man ihn auf seine gefährliche Fahrweise ansprach, soll der Mercedes-Fahrer ausfallend geworden sein. Die Polizei nahm den Verkehrsrowdy kurzzeitig fest.

Wie die Polizei berichtet, war der Mann mit seinem weißen Mercedes E 220 gegen 17 Uhr auf der Benzstraße in Richtung Untertürkheim unterwegs. An einer Baustelle soll er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit den VW Polo eines 25-Jährigen überholt haben, der sich – im Gegensatz zu dem 39-Jährigen – an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Stundenkilometern gehalten hatte.

Der 25-Jährige musste eine Vollbremsung einlegen, genauso wie die Autos im Gegenverkehr. Als der 25-Jährige den Mercedesfahrer an einer roten Ampel ansprach, soll der ihn aufs Übelste beleidigt haben.

Daraufhin rief der Polo-Fahrer die Polizei. Die Beamten nahmen den 39-Jährigen kurzzeitig fest. Nun suchen die Ermittler unter der Telefonnummer 0711/8990-3500 weitere Zeugen des Vorfalls.