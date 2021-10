1 Die Verletzten wurden vor Ort behandelt. (Symbolbild) Foto: dpa/Lisa Ducret

Eine Stadtbahn der Linie U13 fährt am Wilhelmsplatz in Richtung Feuerbach, als ein Auto die Gleise versperrt. Der Stadtbahnfahrer muss bremsen, sodass mehrere Fahrgäste stürzen. Die Polizei sucht Zeugen.















Stuttgart-Bad Cannstatt - Drei Fahrgäste sind am Donnerstagmorgen in einer Stadtbahn der Linie U13 in Bad Cannstatt gestürzt, nachdem der 24-jährige Stadtbahnfahrer wegen eines Autos stark bremsen musste. Zwei der drei Gestürzten wurden dabei verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei berichtet, war der Stadtbahnfahrer gegen 9 Uhr am Wilhelmsplatz in Richtung Feuerbach unterwegs, als ein silberner Kombi im Kreuzungsbereich der Waiblinger Straße die Weiterfahrt der U13 behinderte. Der unbekannte Kombifahrer fuhr demnach zunächst nach vorne und gab so die Gleise frei, setzte aber kurze Zeit später erneut zurück. Deshalb musste der 24-Jährige bremsen, wodurch die drei Personen in der Bahn stürzten.

Zwei Männer im Alter von 63 und 82 Jahren verletzten sich bei dem Sturz, Rettungskräfte versorgten sie vor Ort. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-4100 bei der Verkehrspolizei zu melden.