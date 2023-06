1 Die Polizei sucht Zeugen nach einem Raub in Stuttgart (Symbolfoto). Foto: Heiko Küverling - stock.adobe.com/AdobeStock_Heiko Küverling

Ein Unbekannter hat in Stuttgart einen Mann ausgeraubt, der mit einer Krücke unterwegs war. Die Polizei sucht nun Zeugen.









In der Marktstraße in Stuttgart-Bad-Cannstatt hat ein bislang unbekannter Mann am Freitag einen 40-Jährigen Mann ausgeraubt. Das berichtet die Polizei. Das Opfer war aufgrund einer Behinderung mit einer Krücke unterwegs.