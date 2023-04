1 Der Unbekannte flüchtete nach der Belästigung. (Symbolfoto) Foto: terovesalainen - stock.adobe.com

Ein Unbekannter fragt eine 41-jährige Passantin in Bad Cannstatt nach dem Weg. Als sie weitergeht, folgt er ihr und schlägt ihr plötzlich auf den Po. Die Polizei sucht nach dem Vorfall Zeugen.









Ein unbekannter Mann hat am Dienstagnachmittag in Stuttgart-Bad-Cannstatt eine Passantin sexuell belästigt. Wie die Polizei mitteilte, war die 41 Jahre alte Frau gegen 14.45 Uhr in der Oberen Waiblinger Straße unterwegs, als der Unbekannte sie ansprach und nach dem Weg fragte.

Er folgte ihr, als sie bereits weitergegangen war. Unvermittelt schlug der Mann der 41-Jährigen auf den Po. Passanten bekamen den Vorfall mit, daraufhin flüchtete der Täter in Richtung Prießnitzweg.

Der Unbekannte soll etwa 25 Jahre alt sein, schwarze Haare und eine schlanke Statur haben. Er sei mit einer Jeans, einem schwarz-weiß-karierten Hemd und einer schwarzen Bomberjacke bekleidet gewesen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/89905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.