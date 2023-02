1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Bislang unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen auf einem Betriebsgelände in der Lehmfeldstraße in Stuttgart-Bad CannstattDieselkraftstoff aus einem Lastwagen gestohlen. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.

Wie die Beamten melden, brachen die Unbekannten im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen den Tankdeckel des Lkw auf und zapften rund 250 Liter Diesel aus dem Fahrzeug, das auf dem Betriebsgelände geparkt war.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-3600 zu melden.