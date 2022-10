1 Nach dem Raub flüchten die unbekannten Männer, die Polizei sucht Zeugen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Zwei Männer sprechen nachts einen 72-jährigen Mann auf der Straße an. Dann geht es ganz schnell. Die Unbekannten halten dem Senior den Mund zu und rauben ihm zwei Ringe.















Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag einen 72-Jährigen in der Bahnhofstraße in Bad Cannstatt beraubt. Laut Angaben der Polizei war der Mann gegen 2.15 Uhr im Bereich des Bahnhofgebäudes unterwegs, als ihn zwei Männer ansprachen.

Die Unbekannten hielten ihm im weiteren Verlauf den Mund zu und zogen dem 72-Jährigen gewaltsam zwei Ringe von den Fingern . Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die beiden Männern sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt sein. Mehr ist zu den Verdächtigen nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 bei der Kriminalpolizei zu melden.