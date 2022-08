1 Unbekannte sind am Dienstag in eine Wohnung in Bad-Cannstatt eingebrochen. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Unbekannte Einbrecher treiben am Dienstag in einer Wohnung in Bad-Cannstatt ihr Unwesen – und lassen eine Menge Bargeld mitgehen. Die Polizei sucht nun Zeugen.















Unbekannte Täter sind am Dienstag in eine Wohnung an der Mahatma-Ghandi-Straße in Stuttgart-Bad Cannstatt eingebrochen und haben Bargeld gestohlen.

Der 40-jährige Bewohner einer Wohnung des Mehrfamilienhauses, hörte laut Polizei gegen 4.30 Uhr ein Geräusch, wovon er kurzfristig wach wurde. Am Morgen bemerkte er dann, dass ein Schlüsselbund sowie etwa tausend Euro Bargeld fehlen. Offenbar waren die Täter über eine geöffnete Balkontüre in die Wohnung gelangt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/ 8990 5778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.