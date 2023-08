1 Ob auch Wein zur Beute der Einbrecher zählt, wird erst eine Inventur zeigen. Foto: (z)/Michael Saelzer

Egal ob Rot- oder Weißwein, Sekt oder Weinbrand – in den Verkaufsräumen von Weinfactum an der Rommelstraße in Bad Cannstatt steht so manch preisgekrönte Flasche, die nicht nur bei Weinkennern Begeisterung auslösen dürfte. Bei den Unbekannten, die in der Nacht auf Dienstag in die Kellerei eingedrungen sind, hält sich das Interesse an edlen Tropfen offenbar in Grenzen. „Wir können nicht ausschließen, dass in unserem offenen Verkaufsraum eine Flasche fehlt. Das wird sich erst bei der nächsten Inventur zeigen“, sagt der Standortleiter Daniel Munder, der den Einbruch entdeckt hat. Spuren einer privaten Verkostung seien aber nicht zu erkennen gewesen.