Stuttgart-Bad Cannstatt Tatverdächtiger nach Vergewaltigung festgenommen

Von red/aks 26. April 2018 - 16:11 Uhr

Die Frau erstattete nach der Vergewaltigung in Stuttgart-Bad Cannstatt Anzeige bei der Polizei. (Symbolbild) Foto: Phillip Weingand

Ein 46 Jahre alter Mann wird von der Polizei festgenommen, nach dem er eine 24-Jährige in ihrer Wohnung in Bad Cannstatt vergewaltigt haben soll. Er kam am Donnerstag vor einen Haftrichter.

Stuttgart - Polizeibeamte haben am Mittwoch einen 46 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, eine 24 Jahre alte Frau vergewaltigt zu haben.

Laut Polizei hielt sich der 46-Jährige in der Wohnung der 24-Jährigen in Stuttgart-Bad Cannstatt auf und soll sie zu sexuellen Handlungen genötigt haben. Daraufhin erstattete die Frau Anzeige bei der Polizei.

Polizisten nahmen den 46-jährigen Mann fest, er wird am Donnerstag mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.