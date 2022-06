6 Bei dem Unfall wurde ein Autofahrer verletzt. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Am Mittwochnachmittag kommt es in Bad Cannstatt zu einem Stadtbahnunfall. Ein Autofahrer wird dabei verletzt, es kommt zu Behinderungen im Stadtbahn- und Straßenverkehr.















Ein Auto ist am Mittwochnachmittag in der Schmidener Straße in Bad Cannstatt mit einer Stadtbahn kollidiert. Bei dem Unfall wurde der Autofahrer verletzt, zurzeit ist der Stadtbahn- und Straßenverkehr in diesem Bereich unterbrochen (Stand: 18 Uhr).

Wie die Polizei berichtet, soll der Autofahrer gegen 17.40 Uhr vom Fahrbahnrand aus losgefahren sein und sei aus bislang unbekannten Gründen in den Gleisbereich geraten. Dort kam eine Stadtbahn der Linie U19 herangefahren und es kam zur Kollision. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Autofahrer verletzt, der Stadtbahnfahrer sowie die Fahrgäste erlitten offenbar keine Verletzungen. Zur Schwere der Verletzungen des Autofahrers kann die Polizei noch nichts sagen.

Die Bergung gestaltete sich als langwierig. Dazu musste die Polizei die Schmidener Straße im Bereich zwischen der Genesener und der Marienburger Straße sperren, auch der Stadtbahnverkehr ist laut VVS bis circa 19.30 Uhr unterbrochen. Es wurde ein Ersatzverkehr mit Taxis eingerichtet.