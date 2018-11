Stuttgart-Bad Cannstatt Stadtbahnunfall in der König-Karl-Straße verursacht hohen Sachschaden

In Bad Cannstatt hat es am Montagabend zwischen einer Stadtbahn und einem Auto gekracht. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes auf einen weiteren Mercedes aufgeschoben. Es kam zu Verkehrsbehinderungen und einer Streckensperrung.





Stuttgart - Beim Zusammenstoß einer Stadtbahn mit einem Mercedes ist am Montagabend in der König-Karl-Straße ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden. Außerdem soll es während der Unfallaufnahme zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in Bad Cannstatt gekommen sein. Verletzt wurde laut Polizeimeldung niemand.

Eine Stadtbahn der Linie U19 fuhr gegen 18.20 Uhr in der König-Karl-Straße und wollte nach links in die Mercedesstraße abbiegen, als der 54-jährige Fahrer aufgrund von stockendem Verkehr kurz anhalten musste. Eine weitere Stadtbahn, die aus der Mercedesstraße nach rechts in die König-Karl-Straße abbiegen wollte, musste ebenfalls im Kreuzungsbereich anhalten und verdeckte dabei offenbar die Sicht für andere Verkehrsteilnehmer. Als beide Stadtbahnen wieder anfuhren stieß die U19 mit dem Mercedes eines 45-Jährigen zusammen. Durch den Aufprall wurde das Auto auf einen weiteren Mercedes geschoben. Beide Pkws waren in Richtung Innenstadt unterwegs und sind nach bisherigen Ermittlungen der Polizei bei grün losgefahren.