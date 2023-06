5 Der Schaden am Opel ist immens. Das Fahrzeug muss abgeschleppt werden. Foto: Sebastian Steegmüller

Ein Auto ist am Montag mit einer Stadtbahn der Linie U 13 kollidiert. Behinderungen im ÖPNV und Staus sind die Folge.









Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Stadtbahn und einem Auto ist am Montagvormittag auf der König-Karls-Brücke ein hoher Sachschaden entstanden. Die Stadtbahn der Linie U13 war gegen 10 Uhr in der König-Karl-Straße stadteinwärts unterwegs. Im Kreuzungsbereich stieß der Zug mit dem Opel Astra eines 44 Jahre alten Fahrers zusammen, der in gleicher Richtung unterwegs war und nach links in die Mercedesstraße abbiegen wollte. Es wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge waren laut Polizei nicht mehr fahrbereit, woraufhin etwa 50 Fahrgäste die Bahn verlassen mussten. Der Schaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.