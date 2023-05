1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Wolf

Ein 78 Jahre alter Mann geht am Montagabend nach Hause. Als er seine Haustür aufschließen will, wird er von einem Unbekannten gestoßen und beraubt. Die Polizei sucht Zeugen.









Ein 78 Jahre alter Mann ist am Montagabend vor seiner Haustür in der Schmidener Straße in Bad Cannstatt von einem bislang unbekannten Täter beraubt worden. Die Polizei sucht Zeugen.