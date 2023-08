1 S-Bahn in Bad Cannstatt – hier soll die Tatverdächtige zugestiegen sein. (Archivbild) Foto: 7aktuell.de/A. W./7aktuell.de | A. W.

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich in der S3 ereignet haben soll: Eine Frau greift eine andere an, schlägt ihr auf den Hinterkopf und zieht sie an den Haaren.









Eine bislang unbekannte Tatverdächtige hat am Freitagabend nach Angaben der Polizei eine weibliche Reisende in der S-Bahnlinie 3 in Richtung Stuttgart Hauptbahnhof attackiert. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen die weibliche Reisende und die mutmaßliche Täterin am Freitagabend gegen 23 Uhr in der S-Bahnlinie S3 aus bislang unbekannten Gründen in eine verbale und körperliche Auseinandersetzung geraten sein. Hierbei schlug die in Stuttgart-Bad Cannstatt zugestiegene weibliche Person wohl auf den Hinterkopf der Kontrahentin, beleidigte sie und zog offenbar mehrmals an ihren Haaren.