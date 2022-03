1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Ein diebisches Paar stiehlt Waren im Wert von mehr als 3000 Euro aus einem Drogeriemarkt in Bad Cannstatt. Die mutmaßliche Diebin wird geschnappt und reagiert aggressiv, ihr Komplize flüchtet.















Eine 20 Jahre alte Frau soll gemeinsam mit einem unbekannten Mann am Dienstagnachmittag Waren aus einem Drogeriemarkt an der Wildunger Straße in Bad Cannstatt gestohlen haben. Während Mitarbeiter des Geschäfts die Frau erwischten, konnte der Mann mit dem Diebesgut im Wert von mehr als 3000 Euro flüchten. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, hielten sich die beiden Tatverdächtigen gegen 16 Uhr in dem Drogeriemarkt auf und nahmen mehrere Artikel aus der Auslage. Anschließend sollen beide das Geschäft, ohne zu bezahlen, verlassen haben, woraufhin ein akustischer Alarm auslöste. Das diebische Pärchen setzte zur Flucht an, verfolgt von mehreren Sicherheitsmitarbeitern.

Beschreibung des Komplizen

Einer der Mitarbeiter konnte die 20-Jährige vor dem Gebäude einholen und festhalten, wogegen sie sich wehrte. Alarmierte Polizeibeamte nahmen die 20-Jährige daraufhin fest. Bei ihrer Durchsuchung fanden die Beamten lediglich einen Drogerieartikel von geringem Wert. Die 20-jährige Wohnsitzlose wurde im Laufe des Mittwochs einem Haftrichter vorgeführt.

Ihrem Komplizen gelang es, mit den Waren zu flüchten. Er soll circa 30 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß sein und einen lückenhaften dunklen Bart haben. Er war mit einer schwarzen Jacke mit zwei Reflektoren auf der Brust, einer grauen Jogginghose sowie mit weißen Schuhen bekleidet.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 bei der Kriminalpolizei zu melden.