Wilhelma in Bad Cannstatt

1 In der Wilhelma wurde ein Popcornautomat aufgebrochen (Symbolbild). Foto: IMAGO / Jahnke

Unbekannte klettern in der Nacht zum Donnerstag über einen Zaun der Wilhelma, brechen einen Popcornautomaten auf und flüchten mit Münzgeld. Die Polizei sucht Zeugen.















Link kopiert

– In der Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag einen Popcornautomaten aufgebrochen und rund Hundert Euro Münzgeld daraus gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten melden, stiegen die Täter im Zeitraum zwischen Mittwoch, 20.30 Uhr, und Donnerstag, 9.15 Uhr, wohl über den Zaun des zoologisch-botanischen Gartens und brachen den Automaten auf, der sich in der Nähe des Hauptkiosks befindet.

Die Unbekannten stahlen das Münzgeld und flüchteten danach. Nun sucht die Polizei Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 07 11/89 90 36 00 melden sollen.