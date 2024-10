1 Insgesamt 48 Verkehrsverstöße haben Polizeibeamte am Donnerstagmorgen bei Verkehrskontrollen in Bad Cannstatt festgestellt (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie/IMAGO/Michael Bihlmayer

Die Polizei kontrolliert am Donnerstagmorgen in zwei Straßen in Bad Cannstatt das Durchfahrtsverbot. Insgesamt erwischt sie dabei 48 Verkehrssünder.











Bei Verkehrskontrollen in zwei Straßen in Bad Cannstatt haben Polizeibeamte am Donnerstagmorgen insgesamt 48 Verkehrsverstöße festgestellt. Kontrolliert wurde ein bestehendes Durchfahrtsverbot in den Straßen Espan und Masurenstraße.