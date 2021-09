3 In Stuttgart-Bad Cannstatt hat es gekracht. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

In Bad Cannstatt kommt es am Dienstag zum Crash zwischen einem Nissan und einer Stadtbahn. Das sagt die Polizei zum Unfallhergang.















Link kopiert

Stuttgart - In Stuttgart hat sich an diesem Dienstag ein Stadtbahnunfall ereignet – nicht zum ersten Mal in den vergangenen Wochen. Dieses Mal krachte es in Bad Cannstatt.

Ersten Angaben der Polizei zufolge war eine Stadtbahn der Linie U2 gegen 15.20 Uhr stadtauswärts in Richtung Neugereut unterwegs. Zur gleichen Zeit näherte sich ein Nissan Micra dem Bahnübergang an der Ecke Schmidener Straße / Pillauer Straße. Kurz darauf kam es zum Zusammenstoß zwischen der Bahn und dem dunklen Pkw. Dabei entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro.

Verletzt wurde bei dem Crash niemand. Der Verkehr im Bereich der Unfallstelle staute sich kurzzeitig, die Linie U2 war zeitweise unterbrochen. Im Laufe des Nachmittags aber gab die Polizei Entwarnung: Sowohl der Straßen- als auch der Schienenverkehr fließen wieder ohne große Beeinträchtigungen.