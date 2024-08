1 Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Ein 42-Jähriger steht im Verdacht, einen Neunjährigen am Montagabend in Bad Cannstatt sexuell belästigt zu haben. Nachdem die Polizeibeamten den Mann vorläufig festnahmen, ist er nun wieder auf freiem Fuß.











Polizeibeamte haben am Montagabend einen 42 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, einen neun Jahre alten Jungen in der Straße Auf der Steig in Stuttgart-Bad Cannstatt bedrängt zu haben.