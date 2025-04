1 Polizeibeamte haben einen 18-Jährigen festgenommen. Er steht im Verdacht, einen 35-Jährigen in Bad Cannstatt ausgeraubt zu haben (Symbolfoto). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ein 18-Jähriger wird verdächtigt, mit weiteren Komplizen Anfang November einen 35-Jährigen ausgeraubt zu haben. Die Polizei nimmt ihn fest. Die Hintergründe.











Polizeibeamte haben am Dienstag in Weissach einen 18-jährigen Tatverdächtigen festgenommen und seine Wohnung durchsucht. Der 18-Jährige steht im Verdacht, an einem Raubüberfall in Stuttgart-Bad Cannstatt beteiligt gewesen zu sein.